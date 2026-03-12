6جعلی صحافیوں سمیت 8 افراد گرفتار
کراچی(آئی این پی)کراچی میں عزیز آباد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 6 جعلی صحافیوں سمیت 8 افراد کو گرفتار کرلیا۔
پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان مختلف علاقوں میں جعلی صحافی بن کر دکانوں، ٹھیلوں اور پتھاروں پر جاتے اور لوگوں کو ہراساں کرتے تھے ۔ملزمان عزیز آباد میں ایک دکان پر کوریج کے بہانے پہنچے جہاں دکاندار سے جھگڑا ہوگیا۔ملزمان کو تھانے لانے کے بعد انکشاف ہوا کہ انہوں نے جعلی ویب سائٹ بنا کر خود کو صحافی ظاہر کیا ہوا تھا۔پولیس کا کہنا ہے کہ جعلی صحافیوں کے گروہ کا سرغنہ توصیف نامی شخص ہے ،دیگر ملزمان میں شہاب، ریحان، ندیم، احتشام، جاوید، عدنان اور سلامت شامل ہیں۔