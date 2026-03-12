صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرول پمپ پر بائیک رائیڈر پر تشددکا ملزم پولیس افسر معطل

  • کراچی
کراچی(آئی این پی) پولیس افسر کی پٹرول پمپ پر بائیک رائیڈر پر تشدد کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی، جس پر اے ایس آئی عاصم کو معطل کر دیا گیا۔

ذرائع کے مطابق کراچی کے علاقے کھارادر میں واقع ایک پٹرول پمپ پر پولیس افسر نے بائیک رائیڈر پر تشدد کیا، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔تشدد کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنے پر ایس ایس پی سٹی عارف عزیز نے فوری ایکشن لیتے ہوئے اے ایس آئی عاصم کو معطل کر دیا۔معطل ہونے والے اے ایس آئی نے اپنے دفاع میں موقف اختیار کیا کہ اس نے شہری کو گٹکا کھاتا دیکھ کر ٹوکا تھا، جس پر تلخ کلامی ہوئی اور معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچ گیا۔

