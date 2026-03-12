سکھر :قبضہ مافیا نے نیو پنڈ جانے والا راستہ پھر بند کر دیا
ریس کورس روڈ پر دکان تعمیر ہونے سے رہائشیوں، شہریوں کو شدید پریشانی دیگر غیر قانونی تعمیرات بھی شروع، انتظامیہ راستہ بحال کرائے ، سکھر الائنس
سکھر (بیورو رپورٹ) سکھر ڈیولپمنٹ الائنس کے چیئرمین حاجی محمد جاوید میمن و دیگر عہدیداران نے کہا ہے کہ سکھر میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کی غفلت اور لاپروائی کے باعث قبضہ مافیا سرگرم ہو گئی ہے ، پاک کالونی ریس کورس روڈ پر نیوپنڈ جانے والے راستے کو ایک مرتبہ پھر بند کر کے قبضہ مافیا نے سکھر میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کی مبینہ اجازت سے دکان تعمیر کرکے راستہ بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے نیوپنڈ آنے اور جانیوالے رہائشیوں، شہریوں کو شدید پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ قبضہ مافیانے ریس کورس روڈ پر قائم میونسپل کی دکانوں کے اوپر غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے، جس پر انتظامیہ نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور کسی بھی قسم کی کارروائی نہیں کر رہی۔
ان کا کہنا تھا اس سے قبل بھی مذکورہ راستے پر قبضہ کر کے بند کیا گیا تھا جسے انتظامیہ نے غیر قانونی قرار دیکر دکان کو توڑ کر راستہ بحال کرا دیا تھا لیکن اب ایک مرتبہ پھر سکھر میونسپل کارپوریشن نے راستہ بند کر کے دکان کی تعمیر کی مبینہ اجازت دیکر عوام کے مسائل میں اضافہ کردیا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ سکھر ڈیولپمنٹ الائنس نے ہمیشہ شہر کے مسائل پر مثبت اور تعمیری انداز سے جدوجہد کی ہے اور شہری مسائل کی نشاندہی کرکے انہیں حل کرایا ہے ، فوری طور پر ریس کورس روڈ پر راستہ بند کر کے دکان تعمیر کرنے کی اجازت کو منسوخ کرکے نیوپنڈ آنے اور جانے کا راستہ بحال نہیں کرایا گیا تو اس کے خلاف بھرپور احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی، جس کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ پر عائد ہوگی۔