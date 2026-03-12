افطار و سحر میں کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ،سی ای او سیپکو
محدود وسائل کے باوجود تین گرڈ اسٹیشنز کا سول ورک مکمل، اپ گریڈ کر دیا ریکوری بہتر ہونے پر نئے ٹرانسفارمر خریدلئے ، اعجاز چنہ، افطار پارٹی سے خطاب
حیدرآباد، لاڑکانہ (بیورو رپورٹ) آل پاکستان واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز لیبر یونین سیپکو کے ریجنل چیئرمین نثار شیخ کی جانب سے مقامی ہوٹل میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں واپڈا ہائیڈرو یونین کے مرکزی صدر عبداللطیف نظامانی، سیپکو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اعجاز احمد چنہ، وزیراعلیٰ سندھ کے اسپیشل اسسٹنٹ خیر محمد شیخ سمیت اعلیٰ افسران، تاجروں، صحافیوں سمیت معززین شہر نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں سی ای او سیپکو اعجاز احمد چنہ کا کہنا تھا سیپکو آپریشنل سرکل میں ماہ رمضان میں سحری اور افطاری میں کسی جگہ بھی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی اور بجلی کی ترسیل جاری ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ محدود وسائل کے باوجود سیپکو نے ذاتی فنڈز سے وارہ، قمبر شہدادکوٹ، گڑھی خیرو ،جیکب آباد اور باڈہ لاڑکانہ کے تین ، 66 کے وی گرڈ اسٹیشن کا سول ورک مکمل کر کے انہیں اپ گریڈ کر دیا ہے ، ریکوری بہتر ہونے پر سیپکو بورڈ کے ذریعے 1 ارب 44 کروڑ مالیت کے سکھر کے لیے 2، لاڑکانہ، شکارپور، گھوٹکی اور میہڑ کے لیے 6 پاور ٹرانسفارمر خریدے گئے ہیں جن کو نصب کرنے سے بجلی صارفین کو بجلی کی بنا رکاوٹ ترسیل میں مدد حاصل ہوگی۔ اعجاز چنہ کا کہنا تھا وزارت توانائی حکومت پاکستان کے احکامات پر سیپکو نے سمارٹ میٹرنگ انفرااسٹرکچر پراجیکٹ (اے ایم آئی) کا آغاز کرتے ہوئے پہلے فیز میں شکارپور اور ٹھل کے انڈسٹریل فیڈرز میں اے ایم آئی میٹر لگائے گئے ہیں۔