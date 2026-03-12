اندرون سندھ:یوم علیؓ عقیدت و احترام سے منایا گیا
سکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات رہیحضرت علیؓ کی پوری زندگی اسلام کیلئے عظیم قربانیوں سے عبارت ، مقررین
حیدر آباد، لاڑکانہ، سکھر، تلہار ، جھڈو (بیورو رپورٹ، نمائندگان دنیا) اندرون سندھ 21 رمضان المبارک کو یوم شہادت حضرت علیؓ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ حیدرآباد میں مرکزی ماتمی جلوس کربلا دادن شاہ امام بارگاہ سے برآمد ہوا جو روایتی راستوں سے ہوتا ہوا قدم گاہ مولا علی پر اختتام پذیر ہوا، جلوس کے موقع پر شہر بھر میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے جبکہ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جلوس کے راستوں، داخلی و خارجی پوائنٹس اور حساس مقامات پر تعینات تھی۔ لاڑکانہ کے مختلف علاقوں سے 10 ماتمی جلوس برآمد ہوئے جبکہ 29 مجالس عزا برپا کی گئیں۔ مرکزی جلوس شہر کی امام بارگاہ سید بہادر حسین شاہ سے نماز ظہرین کے بعد برآمد ہوا جو اپنے روایتی راستوں سے گزرتا ہوا پاکستانی چوک کے مقام پر اختتام پذیر ہوا۔ سکھر میں کمشنر ڈویژن عابد سلیم قریشی، ایس ایس پی اظہر خان، ڈپٹی کمشنر نادر شہزاد خان نے یوم شہادت حضرت علیؓ کے سلسلے میں روہڑی میں برآمد ہونے والے ماتمی جلوس کے روٹس کا دورہ کر کے جلوس کے روٹس، امام بارگاہ اور حساس مقامات پر سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیااور اہل تشیع رہنماؤں و امام بارگاہ کے منتظمین سے ملاقاتیں کیں۔ تلہار میں مرکزی امام بارگاہ سے تابوت کے ساتھ جلوس برآمد ہوا، مارکیٹ چوک پر مجلس عزا منعقد کی گئی۔ شہر کی مختلف امام بارگاہوں میں مجالس بھی منعقد کی گئیں ۔ جھڈو میں امام بارگاہ درگاہ مراد شاہ پر انجمن صدائے حسین کے تحت مجلس عزا منعقد کی گئی۔ پنگریو سے نمائندے کے مطابق سنی رابطہ کونسل کے تحت مدح صحابہ کے عنوان سے جلوس نکالا گیا۔ اجتماع سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ حضرت علیؓ کی پوری زندگی اسلام کے لیے عظیم قربانیوں، عدل و انصاف، شجاعت اور انسانیت کی خدمت سے عبارت ہے۔ روہڑی میں کربلا میدان امام بارگاہ شاہ نجف سے تابوت کا تعزیہ برآمد ہوا۔ ماتمی جلوس میں عزادراوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔