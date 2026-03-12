شجرکاری کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت، ڈاکٹر نصرت شاہ
سب کو اس قومی ذمہ داری میں شامل ہو کر اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہئےچانڈکا میڈیکل کالج لاڑکانہ میں شجر کاری مہم کا افتتاح ،اساتذہ نے پودے لگائے
لاڑکانہ (بیورورپورٹ) شہید محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نصرت شاہ کی جانب سے موسم بہار کی آمد کے موقع پر ماحولیاتی تحفظ کو فروغ دینے ، سرسبز ماحول پیدا کرنے اور طلبہ میں شجرکاری کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے کے لیے لاڑکانہ کے چانڈکا میڈیکل کالج میں پودے لگانے کی مہم کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاح کے بعد وائس چانسلر نے مختلف مقامی درختوں کے ساتھ پھل دار پودے بھی لگائے ۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نصرت شاہ نے خطاب میں کہا کہ درخت لگانے سے نہ صرف ماحول خوبصورت بنتا ہے بلکہ انسانی زندگی کے لیے صاف اور صحت مند فضا بھی پیدا ہوتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اداروں کے اندر اور باہر شجرکاری کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے اور سب کو اس قومی ذمہ داری میں شامل ہو کر اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہئے۔ تقریب میں ڈین سرجری اینڈ الائیڈ پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ مگسی، پرنسپل چانڈکا میڈیکل کالج لاڑکانہ پروفیسر ڈاکٹر شاہد حسین سومرو، وائس پرنسپل ڈاکٹر فوزیہ چانڈیو، کمیونٹی میڈیسن کے سربراہ پروفیسر سعید احمد شیخ، بائیو کیمسٹری کے سربراہ پروفیسر غلام سرور شیخ، ڈائریکٹر اورک ڈاکٹر میر حسن کھوسو اور سکیورٹی انچارج کامران عباسی و دیگر نے شرکت کرکے پودے لگائے۔