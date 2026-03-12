صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوی سے جھگڑے پر ڈاکٹر نے زہر کا انجکشن لگالیا

  • کراچی
بیوی سے جھگڑے پر ڈاکٹر نے زہر کا انجکشن لگالیا

متوفی 2 بیٹوں کا باپ اور متعدد نجی اسپتالوں میں اپنی خدمات انجام دے رہا تھامعیز نے بتایااس نے خود کو انجکشن لگالیا اور 2 سے 3 منٹ کا مہمان ہے ،اہلیہ

کراچی(این این آئی)نارتھ ناظم آباد میں ڈاکٹر شوہر نے بیوی سے جھگڑے کے بعد دلبرداشتہ ہو کر خود کو انجکشن لگا کر زندگی کا خاتمہ کرلیا، متوفی 2 بیٹوں کا باپ تھا۔تفصیلات کے مطابق نارتھ ناظم آباد بلاک سی مییں گھر کے اندر مبینہ طور پر غلط انجکشن لگنے سے ایک شخص کو شدید تشویشناک حالت میں عباسی شہید اسپتال لایا گیا جہاں وہ دم توڑ گیا۔ متوفی کی شناخت 36 سالہ عزیز ولد معیز کے نام سے ہوئی۔ایس ایچ او نارتھ ناظم آباد شاہد بلوچ نے بتایا کہ متوفی اینستھزیا کا ڈاکٹر اور متعدد نجی اسپتالوں میں اپنی خدمات انجام دے رہا تھا۔

متوفی کے ورثا نے پولیس کو بیان دیا کہ گزشتہ صبح معیز کا اپنی اہلیہ سے کسی بات پر جھگڑا ہوا جس کے بعد وہ کمرے سے چلی گئی اور جب کچھ دیر کے بعد واپس آئی تو معیز نے اسے بتایا کہ اس نے خود کو بے ہوش کرنے والا انجکشن لگالیا ہے اور وہ 2 سے 3 منٹ کا مہمان ہے جس کے بعد اس کی زندگی ختم ہوجائیگی۔اہلیہ نے فوری طور پر مدد گار 15 پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد معیز کو نیم بے ہوشی کی حالت میں پولیس موبائل کے ذریعے ہی عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دوران علاج دم توڑ گیا۔شاہد بلوچ نے مزید بتایا کہ متوفی 2 بیٹوں کا باپ تھا ، پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد متوفی کی لاش ورثا کے حوالے کر دی اور اس حوالے سے مزید چھان بین کی جا رہی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پولیس مقابلوں میں زخمی350ملزموں کے علاج معالجہ کیلئے ہسپتال عملہ کو مشکلات

جلالپور جٹاں کڑیانوالہ روڈ کی تعمیر 4سال سے تاخیر کا شکار

حکومت صنعتی سہولت منصوبے مکمل کرے :گوجرانوالہ چیمبر

حافظ آباد ،شاہ جمال،رسول پور تارڑ اور پنڈی بھٹیاں میں یوم علیؓ پر جلوس

ختم نبوت کا عقیدہ ایمان کی بنیاد :مولانا الیاس چنیوٹی

وزیرآباد:تحصیل ہسپتال کے ملازمین میں عید پیکیج تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی