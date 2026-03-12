دبئی سے آنے والے مسافروں سے کروڑوں کے موبائل فونز برآمد
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)محکمہ کسٹمز نے کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے دبئی سے آنے والی خاتون اور مرد مسافر سے 3 کروڑ 40 لاکھ روپے مالیت کے موبائل فونز اور الیکٹرانک ڈیوائسز برآمد کرلیں۔
نجی ٹی وی کے مطابق پاکستان کسٹمز نے جناح انٹرنیشنل ٹرمینل ارائیول پر کارروائی کرتے ہوئے دبئی سے آنیوالے دو مسافروں سید انور اور خاتون زرقہ سے تجارتی پیمانے کی قابل ڈیوٹی اشیاء برآمد کیں۔دونوں مسافر غیرملکی ایئرلائن کے ذریعے دبئی سے کراچی پہنچے تھے ، جس پر کسٹمز کے افسران نے شک کی بنا پر مسافروں کے سامان کی اسکیننگ کی۔اسکیننگ میں 64 قیمتی آئی فونز، 26 لیپ ٹاپس، ایپل واچ سیریز، آئی پیڈز، میک منی، ائیرپورڈز برآمد ہوئے۔