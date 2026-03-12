صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قبر کے اوپر دوسری قبر بنانے پر ایس ایچ او اور گورکن سے جواب طلب

  • کراچی
قبر کے اوپر دوسری قبر بنانے پر ایس ایچ او اور گورکن سے جواب طلب

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سیشن جج شرقی کی عدالت میں قبر کے اوپر دوسری قبر بنانے کے معاملے پر شہری نے قبرستان انتظامیہ کے خلاف درخواست دائر کردی۔

 عدالت نے ایس ایچ او پی آئی بی اور منوں گوٹھ قبرستان کے گورکن حسن بلوچ سے جواب طلب کرلیا۔ درخواست گزار صفدر حسین نے مؤقف اختیار کیا کہ جون 2015 میں ان کی سالی شاہینہ کا انتقال ہوگیا تھا جس کے بعد ان کی تدفین منوں گوٹھ قبرستان میں کی گئی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اہلخانہ وقتاً فوقتاً قبرستان جاتے رہے تاہم دسمبر 2025 میں جب وہ قبرستان گئے تو دیکھا کہ شاہینہ کی قبر پر کسی افتخار حسین نامی شخص کا کتبہ لگا ہوا تھا۔ درخواست گزار کے مطابق انہوں نے قبرستان کے گورکن حسن بلوچ سے قبر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی مگر وہ موقع سے فرار ہوگیا۔ درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ قبرستان انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے ۔ عدالت نے درخواست پر ابتدائی سماعت کے بعد ایس ایچ او پی آئی بی اور منوں گوٹھ قبرستان کے گورکن حسن بلوچ سے جواب طلب کرتے ہوئے مزید کارروائی آئندہ سماعت تک ملتوی کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فرائض میں کوتاہی ہر گز برداشت نہیں ہو گی:عائشہ رضوان

چیلنجز سے نمٹنے کیلئے زرعی یونیورسٹی میں ایگریکلچرل فورم اجلاس

کمالیہ:اسسٹنٹ کمشنر کا ٹرانسپورٹ اڈوں اور مارکیٹس کا معائنہ

ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کے اقدامات

سٹیپ کے زیر اہتمام ڈیجیٹل وائس احتساب و عکاسی فورم کا انعقاد

گرانفروشی کیخلاف کارروائیاں، 95 ہزار جرمانہ، 3 افراد گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی