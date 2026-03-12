قبر کے اوپر دوسری قبر بنانے پر ایس ایچ او اور گورکن سے جواب طلب
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سیشن جج شرقی کی عدالت میں قبر کے اوپر دوسری قبر بنانے کے معاملے پر شہری نے قبرستان انتظامیہ کے خلاف درخواست دائر کردی۔
عدالت نے ایس ایچ او پی آئی بی اور منوں گوٹھ قبرستان کے گورکن حسن بلوچ سے جواب طلب کرلیا۔ درخواست گزار صفدر حسین نے مؤقف اختیار کیا کہ جون 2015 میں ان کی سالی شاہینہ کا انتقال ہوگیا تھا جس کے بعد ان کی تدفین منوں گوٹھ قبرستان میں کی گئی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اہلخانہ وقتاً فوقتاً قبرستان جاتے رہے تاہم دسمبر 2025 میں جب وہ قبرستان گئے تو دیکھا کہ شاہینہ کی قبر پر کسی افتخار حسین نامی شخص کا کتبہ لگا ہوا تھا۔ درخواست گزار کے مطابق انہوں نے قبرستان کے گورکن حسن بلوچ سے قبر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی مگر وہ موقع سے فرار ہوگیا۔ درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ قبرستان انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے ۔ عدالت نے درخواست پر ابتدائی سماعت کے بعد ایس ایچ او پی آئی بی اور منوں گوٹھ قبرستان کے گورکن حسن بلوچ سے جواب طلب کرتے ہوئے مزید کارروائی آئندہ سماعت تک ملتوی کردی۔