مہران ٹاؤن سے برآمد شیطانی مجسمے کا معمہ حل ہو گیا

  • کراچی
مہران ٹاؤن سے برآمد شیطانی مجسمے کا معمہ حل ہو گیا

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک) مہران ٹاؤن میں دکان سے برآمد ہونے والے شیطانی شکل کے مجسمے کا معمہ حل ہوگیا۔۔

سماجی رابطے کی سائٹ پر شیطان کی شکل کا مجسمے کی ویڈیو وائرل ہوئی جس پر کورنگی صنعتی ایریا کی پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے مجسمے کو قبضے میں لے کر تھانے منتقل کردیا۔پولیس کی کارروائی کے دوران دکاندار موجود نہیں تھا تاہم پولیس نے کچھ دیر بعد مجسمہ بنانے والے کاریگر کو پکڑ لیا۔پولیس کے مطابق تھرمو پول سے بنا مجسمہ مذہبی اسکالر نے دکاندار کو بنانے کا ٹاسک دیا اور اسے یوم القدس کیلئے بنوایا گیا تھا۔  دکاندار عمران نے بتایا کہ علامہ صاحب نے کہا کہ جمعہ کوہم نے یہ پتلا جلوس میں احتجاج کے طور پر نذر آتش کرنا تھا۔پولیس نے مجسمہ ساز کا وضاحتی بیان ریکارڈ کرنے کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی۔

 

