خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے خصوصی راشن ڈرائیو کا انعقاد
کراچی(این این آئی)جناح ٹاؤن کے مرکزی دفتر میں الخدمت فانڈیشن کے تعاون سے خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے خصوصی راشن ڈرائیو کا انعقاد کیا گیا۔۔
جس میں چیئرمین جناح ٹان رضوان عبد السمیع اور اراکین کونسل سعدیہ چوہدری اور اسمعیل بلوچ نے خواجہ سراں میں راشن تقسیم کیا اور ان سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل معلوم کئے ۔اس موقع پر چیئرمین جناح ٹان رضوان عبد السمیع نے کہا کہ معاشرے کے ہر طبقے کی فلاح و بہبود اور ان کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا ایک مہذب اور ذمہ دار معاشرے کی علامت ہے ۔انکا کہنا تھا کہ خواجہ سرا کمیونٹی بھی معاشرے کا اہم حصہ ہے اور انہیں معاشرتی توجہ اور سہارا فراہم کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔