نیوکراچی صنعتی ایریامیں 25لاکھ کی ڈکیتی کاڈراپ سین

  • کراچی
موٹر سائیکل سوار چار ملزمان 10مارچ کو نقدی چھین کر فرار ہوئے تھے ،مدعیسعد حسن نے سیٹھ اور خالو کو رقم ادا نہ کرنے کے لیے ڈکیتی کا جھوٹا ڈرامہ رچایا

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں 25 لاکھ روپے کی ڈکیتی کی واردات کا ڈراپ سین ہوگیا، ڈکیتی کا دعویٰ جھوٹا نکلا۔تفصیلات کے مطابق 10 مارچ کو سعد حسن نامی مدعی کی جانب سے اطلاع دی گئی کہ پلاٹ نمبر بی انتیس اتحاد انٹرپرائز کے قریب ستارہ پارک کے مقام پر 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 مسلح ملزمان ان سے 25 لاکھ روپے نقدی چھین کر فرار ہوگئے ہیں۔اطلاع پر نیو کراچی انڈسٹریل ایریا پولیس نے واقعے کا مقدمہ نمبر 132/2026 بجرم دفعہ 397/34 تعزیرات پاکستان درج کرکے تحقیقات کا آغاز کیا۔ دورانِ تحقیقات پولیس نے جائے وقوعہ اور واقعے کے مختلف پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔

جس کے بعد تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ مبینہ ڈکیتی کا واقعہ دراصل جھوٹا اور من گھڑت تھا۔ایس ایس پی سینٹرل ڈاکٹر عمران کے مطابق تحقیقات کے دوران مدعی سعد حسن نے اعتراف کیا کہ اس نے اپنے سیٹھ اور خالو ادریس کو 25 لاکھ روپے کی واجب الادا رقم ادا نہ کرنے کے لیے ڈکیتی کا جھوٹا ڈرامہ رچایا۔ اس نے ستارہ پارک کے قریب اپنی موٹر سائیکل گرا کر جھوٹی واردات کا تاثر دینے کی کوشش کی اور پولیس کو غلط اطلاع دی۔پولیس کی مؤثر اور پیشہ ورانہ تحقیقات کے نتیجے میں 48 گھنٹوں کے اندر واقعہ کا ڈراپ سین کر دیا گیا اور حقیقت سامنے آگئی کہ ایسی کوئی ڈکیتی پیش نہیں آئی تھی، مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی اجلاس، متعدد سکیموں کی منظوری

ترقیاتی منصوبے مون سون سے قبل مکمل کرنے کا حکم

جیل ہیلتھ کونسل اجلاس، قیدیوں کے طبی سہولیات کا جائزہ

ازبک وفد کی لاہور آمد، زرعی و تجارتی تعاون بڑھانے پر گفتگو

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا پیرمحل کادورہ، ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ

ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کا ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فرقہ پرستوں کے شر سے ہوشیار!
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
خدا کے واسطے آپ تنخواہ لینی شروع کر دیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایک تصویر اور ڈاکٹر امجد ثاقب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران جنگ: روس اور چین کیوں خاموش ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
جنگ ایران میں‘ مہنگائی پاکستان میں
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے
نسیم احمد باجوہ