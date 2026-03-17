صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
سکھر:غریب عوام پارٹی کی منشیات فروشی کیخلاف امن کانفرنس

پولیس سرپرستی میں سرعام چرس ، شراب ، گٹکا، ماوا ، آئس فروخت ہو رہی، مقررینسماجی برائیوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو پولیس ہراساں کر رہی ہے ، خطاب

سکھر(بیورو رپورٹ)پاکستان غریب عوام پارٹی سکھر کے زیر اہتمام شہر میں سرعام منشیات کی فروخت اور سماجی برائیوں میں اضافے سمیت جھوٹے مقدمات درج کئے جانے کے خلاف امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان غریب عوام پارٹی کے رہنما وقار علی سومرو و دیگر مقررین نے الزام لگایا کہ سکھر پولیس کی سرپرستی میں شہر میں سرعام منشیات ، چرس ، شراب ، گٹکا، ماوا ، آئس فروخت ہو رہی ہے اور اس کے استعمال سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔

پولیس ان سماجی برائیوں میں ملوث افراد کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے بجائے منشیات اور سماجی برائیوں کے خلاف آواز اٹھانے والے سماجی رہنماؤں کو ہراساں کررہی ہے ، ہم پولیس کے ایسے عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ مقررین نے کہا کہ ہم لوگ پر امن سیاسی و سماجی کارکنان ہیں اور شہر کے مسائل کے حل کیلئے آواز اٹھاتے ہیں ، امن کانفرنس میں آئی جی سندھ ، ڈی آئی جی سکھر ، ایس ایس پی سکھر و دیگر بالا حکام سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ صورتحال کا فی الفور نوٹس لیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہے نا تماشے والی بات؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
عادتیں آسانی سے نہیں جاتیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ اور عید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری
شاہد کاردار
رشید صافی
سٹرٹیجک مِس کیلکولیشن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب …(2)
حافظ محمد ادریس