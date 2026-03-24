صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عیدالفطر اخوت اور ایثار کادرس دیتی ہے ،سنی تحریک

  • کراچی
معاشرتی ناانصافیوں کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کاعہد کرنا چاہیےمسلمان ظلم و ستم کا شکار ،عالمی برادری کی خاموشی لمحہ فکریہ ،ثروت قادری ودیگر

کراچی(اسٹاف رپورٹر)پاکستان سنی تحریک کے چیئرمین انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری نے عید الفطر کے موقع پر کنز الایمان مسجد میں نماز عید ادا کی، مرکزی صدر صاحبزادہ علامہ بلال عباس قادری نے مقامی عیدگاہ میں نماز ادا کی۔مرکزی سیکرٹری جنرل صاحبزادہ علامہ بلال سلیم قادری شامی نے بلدیہ ٹاؤن کی مدینہ مسجد میں نماز عید کی امامت کی۔نماز عید کے اجتماعات میں ملک کی سلامتی، استحکام، ترقی،اور امت مسلمہ کے اتحاد و یکجہتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ثروت اعجاز قادری نے اپنے بیان میں کہا کہ عید الفطر ہمیں باہمی محبت، اخوت،رواداری اور ایثار کا درس دیتی ہے۔

آج کے دن ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم معاشرتی ناانصافیوں کے خاتمے ،بھائی چارے کے فروغ اور اسلامی اقدار کے نفاذ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے ۔مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لیں اور ضرورت مند افراد کی مدد کریں۔ بلال عباس قادری نے کہا کہ عید کی خوشیاں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتیں جب تک ہم انہیں معاشرے کے محروم طبقات کے ساتھ شریک نہ کریں۔اسلام ہمیں مساوات،بھائی چارے اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے ،اور یہی عید کا حقیقی پیغام ہے ۔انہوں نے عالمی حالات پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ آج دنیا بھر میں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں،عالمی برادری کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

راہوالی:نا معلوم افراد نے لڑکے کو اغوا کر لیا

سیالکوٹ:ڈاکوئوں نے شہری سے پونے 2 لاکھ روپے چھین لئے

پھالیہ :مشترکہ حویلی کی جگہ پر تنازع ، ایک قتل ،2زخمی

ساہیوال :مبینہ مقابلے ‘ 3زخمی ڈاکو گرفتار‘2ساتھی فرار

پاکپتن :حادثات ، بچی اور خاتون جاں بحق، 12زخمی

گجرات:پتنگ بازی پر 6، ون ویلنگ کرنیوالے 10افراد گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواب اور خواب کی تعبیر بتانے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
الوداع کفیل بھائی گھوٹکی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسافرانِ عدم: سلمان گیلانی، ہارون الرشید تبسم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات …(1)
شاہد کاردار
رشید صافی
چائنہ اوپننگ اَپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب …(3)
حافظ محمد ادریس