5سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کرنے والا پڑوسی گرفتار

  • کراچی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)پولیس نے نارتھ ناظم آباد بلاک آر عثمان غنی کالونی میں کمسن بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے الزام میں ایک ملزم کو گرفتار کرلیا۔۔۔۔

 پولیس نے متاثرہ بچی کے والد کی مدعیت میں ملزم کے خلاف مقدمہ نمبر درج کرلیا۔ ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ میں نارتھ ناظم آباد بلاک آر کا رہائشی اور درزی کا کام کرتا ہوں ، 24 مارچ کی صبح میں گھر میں موجود تھا کہ ساڑھے دس بجے کے قریب میری بیٹی 5 سالہ (ز) گھر پر آئی اور روتے ہوئے بتایا کہ پڑوس میں چھوٹی داڑھی والے شخص نے میرے ساتھ گندی حرکت کی ہے ۔مدعی کے مطابق بچی کے بتانے پر پڑوسی سلمان ولد ظفر حسین کے گھر پہنچا جہاں میری بیٹی نے بھی سلمان کو دیکھتے ہی پہچان لیا جس پر انہوں نے فوری طور پر مدد گار 15 پر کال کر کے ملزم کو پولیس کے حوالے کیا۔

 

