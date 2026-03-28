فٹ پاتھ سے 9ماہ کی بچی کی لاش برآمد، گداگر خاتون گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر)سرجانی ٹاؤن میں فٹ پاتھ سے 9 ماہ کی مردہ بچی کی لاش ملنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔

پولیس کے مطابق واقعے کے بعد ایک گداگر خاتون کو حراست میں لے لیا گیا ہے ، جو مبینہ طور پر اپنے دو دیگر بچوں کے ساتھ فٹ پاتھ پر بھیک مانگتی تھی۔ایس ایس پی ویسٹ طارق مستوئی کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش سے خاتون کی ذہنی حالت درست معلوم نہیں ہوتی، تاہم اس کی تصدیق کے لیے میڈیکل معائنہ کرایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بھی جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خاتون کے ساتھ اور کون لوگ ملوث ہیں اور مردہ بچی کے بارے میں کس کس کو علم تھا۔پولیس حکام کے مطابق خاتون اور اس کے دو بچوں کو ایدھی کے نفسیاتی سینٹر منتقل کر دیا گیا ۔

 

مزید پڑہیئے

سرگودھا

میگا منصوبوں کی شکایات پر نوٹس ٹیکنیکل ٹیم طلب

سرگودھا بھر میں ارتھ آور منانے کے حوالے سے اقدامات تیز

ریونیو عدالتوں میں زیر التوا کیسز پر شدید برہمی ،شوکاز نوٹس

شہر کے چوراہوں کو خوبصورت بنایا جائے گا،اسسٹنٹ کمشنر

لاکھوں کے ڈاکے ، نقدی ، زیورات اور موبائل چھین لئے

ذہنی معذو ر نے گلے میں پھندہ ڈال کر خود کشی کر لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی وابستگی یا مذہبی وابستگی؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
انڈہ پہلے یا مرغی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ رہے او رامن بھی ہو
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ کی نئی چال یا امن کی سنجیدہ کوشش؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ اور پاکستان
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
غزوۂ بدر کے اسباق …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن