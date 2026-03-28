اے ٹی ایم توڑ کر کیش نکالنے کی کوشش ناکام ، ملزم گرفتار

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)گلبہار کے علاقے میں نجی بینک کی اے ٹی ایم مشین توڑ کر کیش نکالنے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے ملزم گرفتار کر لیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق گرفتار ملزم نے گلبہار کی حدود میں واقع نجی بینک کے اے ٹی ایم کو نقصان پہنچاتے ہوئے کیش نکالنے کی کوشش کی، جس دوران مشین کی اسکرین، دیگر حصوں اور کیش ڈراؤرز کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔گلبہار پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بینک اسٹاف کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے ملزم کو گرفتار کر لیا۔پولیس کے مطابق دورانِ تفتیش معلوم ہوا کہ ملزم سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے اور اس سے قبل موٹر سائیکل لفٹنگ کے مقدمات میں بھی گرفتار ہو چکا ہے ۔مزید انکشاف ہوا کہ ملزم نے اے ٹی ایم مشین کو توڑنے کے لیے پتھر کا استعمال کیا۔

اسلام آباد

مون سون کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ اسلام آباد کے پیشگی اقدامات

مری روڈ ،غیر قانونی پارکنگ ،45گاڑیوں کے چالان

کوئی سیاسی رہنما پاکستان سے بڑا نہیں ہے ،بیرسٹر دانیال

ڈینگی اور پولیو کے خاتمہ کیلئے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت

تحریک صوبہ ہزارہ کا 12اپریل کو شہدا کانفرنس کا اعلان

ابراہیم ماہتاب کی انٹر نیشنل کینگرو لنگو سٹک کا نٹیسٹ میں پہلی پو زیشن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی وابستگی یا مذہبی وابستگی؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
انڈہ پہلے یا مرغی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ رہے او رامن بھی ہو
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ کی نئی چال یا امن کی سنجیدہ کوشش؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ اور پاکستان
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
غزوۂ بدر کے اسباق …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن