گھریلو مسائل سے تنگ شہری ہائی ٹینشن لائن کے پول پر چڑھ گیا

  کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) ابراہیم حیدری میں گھریلو مسائل سے تنگ شہری ہائی ٹینشن لائن کے پول پر چڑھ گیا۔تفصیلات کے مطابق زمان ٹاؤن تھانے کے علاقے ابراہیم حیدری پاسبان چوک کے قریب ایک شہری ہائی ٹینشن لائن کے پول پر چڑھ گیا۔۔۔

 جسے ایک گھنٹے کی مسلسل کوششوں کے بعد ریسکیو اہلکاروں نے بہلا پھسلا کر نیچے اتار لیا۔ موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہوگئی۔پولیس کے مطابق پول پر چڑھنے والے شہری کی شناخت عبد الحکیم کے نام سے کی گئی جو علی اکبر گوٹھ ابراہیم حیدری کا رہائشی ہے ۔ عبد الحکیم نے گھریلو مسائل سے تنگ آکر یہ قدم اٹھایا۔ریسکیو اہلکار سیڑھی کے ذریعے پول پر چڑھے اور شہری کو بات چیت کے بعد اترنے پر آمادہ کیا۔ پولیس نے اسے تحویل میں لے کر تھانے منتقل کیا جہاں اسے اس کے بھائی کے حوالے کردیا گیا۔ پولیس نے بھائی کو ہدایت کی کہ اس کا اسپتال میں معائنہ کرایا جائے ۔

 

خورشید ندیم
سیاسی وابستگی یا مذہبی وابستگی؟
خالد مسعود خان
انڈہ پہلے یا مرغی ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ رہے او رامن بھی ہو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ کی نئی چال یا امن کی سنجیدہ کوشش؟
افتخار احمد سندھو
ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ اور پاکستان
مفتی منیب الرحمٰن
غزوۂ بدر کے اسباق …(حصہ دوم)
