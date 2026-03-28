صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کفایت شعاری مہم پر سختی سے عملدرآمد کا مطالبہ

  • کراچی
عمل درآمد کے لیے پوری سرکاری مشینری استعمال کی جائے ،مولانا بشیر فاروق معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات انتہائی ضروری ہیں،چیئرمین سیلانی

کراچی (این این آئی)سیلانی کے بانی و چیئرمین مولانا محمد بشیر فاروق قادری نے کفایت شعاری سے متعلق وفاقی حکومت کے فیصلوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پالیسی کی کامیابی کے لیے پوری سرکاری مشینری کو استعمال کیا جائے ۔قانون پر سختی سے عمل درآمد ہی قوموں کے رویہ تبدیل کرنے کا سبب بنتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سیلانی کی پیش کردہ کفایت شعاری مہم کے لیے تجاویز کو اہمیت دینا ایک مثبت اقدام ہے ،جس سے نہ صرف کفایت شعاری مہم کو تقویت ملے گی بلکہ قومی وسائل کے تحفظ میں بھی مدد حاصل ہوگی۔ جمعہ کو جاری اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے شادی ہالز کو رات 10 بجے بند کرنے ، تقریبات میں مہمانوں کی تعداد 200 تک محدود رکھنے اور ون ڈش پالیسی نافذ کرنے جیسے اہم فیصلے کیے ہیں، جو سیلانی کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز کا حصہ تھے اب ان پر عمل کرانا حکومت سندھ کا کام ہے جس کا عندیہ شرجیل میمن نے بھی لبیک کہہ کر دیا ہے۔

انہوں نے ان اقدامات کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت ملک کو جن معاشی چیلنجز کا سامنا ہے ، ان سے نمٹنے کے لیے اس نوعیت کے عملی اقدامات انتہائی ضروری ہیں۔ اب اصل ضرورت اس امر کی ہے کہ ان حکومتی فیصلوں پر مکمل اور موثر عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔ اگر ان اقدامات پر سنجیدگی سے عمل کیا گیا تو نہ صرف کفایت شعاری مہم کامیاب ہوگی بلکہ ملک کو درپیش غذائی اور معاشی دبا میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔انہوں نے مزید کہا کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ اس قومی مہم میں حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور عوام سے بھی اپیل کرتی ہے کہ وہ ان اقدامات پر عمل کرتے ہوئے سادگی کو فروغ دیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میگا منصوبوں کی شکایات پر نوٹس ٹیکنیکل ٹیم طلب

سرگودھا بھر میں ارتھ آور منانے کے حوالے سے اقدامات تیز

ریونیو عدالتوں میں زیر التوا کیسز پر شدید برہمی ،شوکاز نوٹس

شہر کے چوراہوں کو خوبصورت بنایا جائے گا،اسسٹنٹ کمشنر

لاکھوں کے ڈاکے ، نقدی ، زیورات اور موبائل چھین لئے

ذہنی معذو ر نے گلے میں پھندہ ڈال کر خود کشی کر لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی وابستگی یا مذہبی وابستگی؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
انڈہ پہلے یا مرغی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ رہے او رامن بھی ہو
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ کی نئی چال یا امن کی سنجیدہ کوشش؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ اور پاکستان
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
غزوۂ بدر کے اسباق …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن