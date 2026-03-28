پاکستان آئیڈل سیزن 2 کی نشریات میں توسیعی وقفے کا اعلان
کراچی(پ ر)ایم ایچ ایل نے پاکستان آئیڈل سیزن 2 کی باقی ماندہ اقساط کی نشریات میں توسیعی وقفے کا اعلان کردیا ہے۔عیدالفطر کے بعد شو کی ریکارڈنگ اور نشریات دوبارہ شروع ہونا تھیں تاہم ہمارے لیے اردگرد کے حالات سے نظریں ہٹانا ممکن نہ رہا۔
خطہ اس وقت مختلف محاذوں پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کی لپیٹ میں ہے ۔ ممکنہ تنازع، سرحدی غیر یقینی صورتحال اور عام پاکستانی خاندانوں میں پائی جانے والی حقیقی تشویش نے قومی فضا کو یکسر بدل دیا ہے ۔ایسے حالات میں، اور حکومت کی جانب سے قومی سادگی اور اجتماعی احتیاط کی اپیل کے پیشِ نظر، اس پیمانے کی پروڈکشن کو دوبارہ شروع کرنا مناسب محسوس نہیں ہوتا۔