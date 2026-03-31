شوہر نے بیوی کو گولی مار کر خودکشی کرلی

  • کراچی
کراچی(آئی این پی) گارڈن ویسٹ میں واقع گھر میں شوہرنے مبینہ طور پر بیوی کو گولی مارکر خودکشی کرلی، واقعہ گھریلو جھگڑے کے دوران پیش آیا۔

 پولیس ذرائع نے بتایا گارڈن ویسٹ میں واقع ایک گھر میں میاں بیوی کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر گئی، غصے میں آکر شوہر نے اپنی اہلیہ پر فائرنگ کر دی جس سے وہ شدید زخمی ہو گئیں، اور بعد ازاں اسی پستول سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔پولیس نے بتایا کہ خودکشی کرنے والے شخص کی شناخت 40 سالہ سلیمان کے نام سے ہوئی ہے تاہم زخمی خاتون کی شناخت پلوشہ کے نام سے ہوئی ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس