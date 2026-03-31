ہر ضلع میں دو کوئیک رسپانس فورس کی تشکیل کا فیصلہ

کراچی (آن لائن) انسپکٹر جنرل سندھ پولیس کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفس میں اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور پولیس کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

 اجلاس میں سینئر افسران نے شرکت کی جبکہ کراچی کے سکیورٹی انتظامات پر خصوصی بریفنگ دی گئی۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہر ضلع میں دو کوئیک رسپانس فورس (QRF) پلاٹونز تشکیل دی جائیں گی اور ان کی مؤثر کارکردگی کے لیے عملی مشقوں کا آغاز کیا جائے گا۔ آئی جی سندھ نے ہدایت دی کہ کوئیک رسپانس فورس کو حساس مقامات کے قریب تعینات کیا جائے اور فیلڈ افسران اینٹی رائٹ اقدامات کو یقینی بنائیں۔

 

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس