سندھ حکومت نے کرپشن سے تعلیم کو تباہ کر دیا، منعم ظفر خان

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کہا ہے کہ پیپلزپارٹی کی صوبائی حکومت نے اپنی نااہلی اور کرپشن سے تعلیم دشمنی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔

سندھ میں اکثر سرکاری اسکول بند ہیں، 45 ہزار اسکولوں میں سے 25 ہزار اسکولوں میں ٹوائلٹ نہیں ہیں۔ یہی حال فرنیچر و دیگر تعلیمی اشیاء کا ہے ۔ پیپلز پارٹی نے پورے سندھ میں تعلیم کو تباہ کردیا ہے لیکن جماعت اسلامی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ پڑھو اور پڑھاؤ مہم دراصل متوسط و غریب طبقے کیلئے تازہ ہوا کا جھونکا ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ضلع غربی کے تحت اورنگی ٹاؤن میں پڑھو اور پڑھاؤ مہم کے سلسلے میں دو روزہ تبادلہ کتب کیمپ کے دوسرے دن خطاب کرتے ہوئے کیا۔

منعم ظفرنے مزید کہا کہ پڑھو پڑھاؤ مہم کے دوران لوگ پرانی کتاب دے کر نئی کلاس کی کتابیں بالکل مفت حاصل کررہے ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی کے مارے لوگوں کو کچھ ریلیف مل رہا ہے ۔ کراچی میں ماہ اپریل میں15مقامات پر تبادلہ کتب کیمپس کا انعقاد کرکے بڑے پیمانے پر لوگوں کو سہولیات پہنچائیں گے ۔ اس موقع پر انہوں نے پروگرام کے کامیاب انعقاد پر منتظمین کو مبارکباد دی۔ مدثر انصاری نے پڑھو اور پڑھاؤ مہم کی غرض و غایت بیان کی۔ کیمپ میں طلباء میں مفت کتابیں، اسکول بیگ، جیومیٹری بکس اور اسٹیشنری کا سامان بڑی تعداد میں تقسیم کیا گیا۔ 

مزید پڑہیئے

ملتان

اتائیت کے خاتمہ کیلئے زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعلان

ڈی سی کانشتر او پی ڈی اور زیر تعمیر کینسر بلاک کی تعمیرکا جائزہ

میٹرک امتحانات کی سخت مانیٹرنگ، ڈپٹی کمشنر کے دورے

سکندر آباد:غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ، کاروباری زندگی مفلوج

تونسہ بیراج کے قریب ٹریفک حادثہ، 6افراد زخمی

لودھراں میں بجلی چوری کیخلاف آپریشن، 13ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس