اسکول وینز کے کرائے بڑھانے پر پابندی عائد،مراسلہ جاری

تمام تعلیمی اداروں کو احکامات پر مکمل عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت پر محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ کے ماتحت ڈائریکٹوریٹ آف انسپکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشنز سندھ نے اسکول وینز کے کرائے نہ بڑھانے کا حکم نامہ جاری کردیا۔ترجمان وزیراعلی سندھ کے مطابق وزیراعلیٰ سندھ کی ہدایت پر اسکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں کو مراسلہ جاری کردیا ہے ۔ سندھ حکومت کی جانب سے طلبہ کی پک اینڈ ڈراپ ٹرانسپورٹ فیس میں اضافے پر پابندی عائد کردی ہے ۔ پرائیویٹ اسکولز اور والدین کی جانب سے چلنے والی ٹرانسپورٹ پر کرایہ بڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود طلبہ ٹرانسپورٹ چارجز برقرار رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔

ترجمان وزیراعلیٰ سندھ کے مطابق والدین پر اضافی مالی بوجھ ڈالنے سے روکنے کے لیے سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں، حکومت کی جانب سے ٹرانسپورٹ آپریٹرز کو سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ، تمام تعلیمی اداروں کو احکامات پر مکمل عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے ۔اسکول انتظامیہ یا نجی انتظام کے تحت چلنے والی ٹرانسپورٹ، دونوں پر فیصلے کا اطلاق ہوگا۔ترجمان نے کہا ہے کہ اسکولوں کو طلبہ کی پک اینڈ ڈراپ سروسز کا مکمل ڈیٹا لازمی فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے ، تمام وینز اور ٹرانسپورٹ سروسز کی تفصیلات حکومت کو جمع کرائی جائے ورنہ خلاف ورزی کی صورت میں کارروائی ہوسکتی ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

لاہور

پٹرولیم قیمتوں کے اثرات سے شہر میں ترقیاتی کام سست روی کا شکار

ایسٹر :فائرنگ، ناجائزاسلحہ پر58 ملزم گرفتار، بھاری منشیات بھی ضبط

چلڈرن ہسپتال:گٹرمیں گرکر ہلاکت پر ورثا انصاف کے منتظر

ادویات چوری ، دوڈسپنسر معطل،سکیورٹی سپروائزر برطرف

قبضہ مافیا کاعدالت پیشی پر ایل ڈی اے افسروں پر تشدد

شہر کے مختلف علاقوں میں کھلے عام پتنگ بازی پھر شروع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس