صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
سپر مارکیٹ پولیس مقابلے میں ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت ہوگئی

کراچی(اسٹاف رپورٹر)سپر مارکیٹ پولیس مقابلے میں ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت احسن اور عاصم کے ناموں سے ہوئی۔۔۔

دونوں ملزمان کورنگی کے رہائشی اور عادی جرائم پیشہ ہیں۔ ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈاکٹر عمران خان کے مطابق ملزمان نے مقابلے سے قبل لیاقت آباد میں شہری کو لوٹا تھا۔واردات کا مقدمہ تھانہ لیاقت آباد میں درج ہے ۔ ڈاکٹر عمران خان،چونا ڈپو کے قریب واردات پر شہری کے شور سے پولیس متحرک ہوئی۔شاہین فورس نے تعاقب کے بعد ملزمان کو گھیر لیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں دونوں ڈاکو مارے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بس خدا ذرا سی عزت عطا کر دے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
غیر معمولی کردار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا اب بھی سب اچھا ہے ؟…(2)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سفارت کاری کا پل صراط
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ویل ڈَن پاکستان!
آصف عفان
امیر حمزہ
اسلام آباد اور دریائے فرات
امیر حمزہ