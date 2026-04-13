ایران امریکہ کومذاکراتی میزپر لانا سفارتی کامیابی، لیگی ایم این اے

  • کراچی
عالمی سطح پر پاکستان کے وقار اور پاسپورٹ کی ساکھ میں نمایاں اضافہ ہوا، درشن لال

میرپورماتھیلو(نمائندہ دنیا)پاکستان مسلم لیگ (ن) کے اقلیتی رکنِ قومی اسمبلی ڈاکٹر درشن لال نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانا ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے ، جس سے عالمی سطح پر پاکستان کے وقار اور پاسپورٹ کی ساکھ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے ۔ میرپورماتھیلو میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی عمل ختم نہیں ہوا بلکہ پاکستان کی کاوشوں سے کئی دہائیوں بعد دونوں فریقوں کا مذاکرات کے لیے آمادہ ہونا خوش آئند عمل ہے ، جس کے مثبت اور دیرپا نتائج مستقبل میں سامنے آئیں گے ۔ اس موقع پر میرپور ماتھیلو کے شہریوں اور مسیحی کمیونٹی کے نمائندوں نے ڈاکٹر درشن لال سے ملاقات کی۔ مسیحی کمیونٹی کی درخواست پر انہوں نے چرچ کے لیے سولر انرجی سسٹم کی تنصیب کی یقین دہانی کرائی۔علاوہ ازیں شہریوں کے مطالبے پر ڈاکٹر درشن لال نے میرپورماتھیلو ریلوے اسٹیشن پر رحمان بابا ایکسپریس کے مستقل اسٹاپ کی بحالی اور بکنگ کوٹہ مختص کروانے کی نوید بھی سنائی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہر کے لیے ایک اور ٹرین اسٹاپ کے قیام کے لیے بھی جلد اقدامات کیے جائیں گے ۔

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

کمشنر کے جاری ترقیاتی منصوبے رواں سال مکمل کرنیکا حکم

سیف سٹی پراجیکٹ آخری مراحل میں، جرائم میں کمی متوقع

چنیوٹ جنرل بس بیوٹیفکیشن ، تجاوزات کے خاتمے کا حکم

جماعت اسلامی کی 25 اپریل سے 15 مئی تک رابطہ عوام مہم

جماعت اسلامی ہی ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی :یاسر اقبال

جڑانوالہ میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا کام تیز کر دیا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
امید باقی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پھلتا پھولتا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اوراندرونی محاذ ؟
بابر اعوان
سعود عثمانی
بے معاہدہ لیکن بامعنی مذاکرات
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
بارود کے ڈھیر پر بیٹھی دنیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعلیٰ اخلاقی اقدار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر