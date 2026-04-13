صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجر برادری ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ،گورنر

  • کراچی
تاجر برادری ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ،گورنر

صنعت و تجارت کے فروغ کے لیے وفاقی سطح پر تعاون بڑھانا ناگزیر نہال ہاشمی سے فیصل آباد چیمبر کے وفد کی ملاقات، صنعتی فروغ پر گفتگو

کراچی (آئی این پی)گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی نے کہا ہے کہ صنعت و تجارت کے فروغ کے لیے وفاقی سطح پر تعاون بڑھانا ناگزیر ہے ۔ انہوں نے کہا کہ فیصل آباد ملک کا اہم صنعتی مرکز ہے جبکہ تاجر برادری ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد سے ملاقات کے دوران کیا۔گورنر سندھ نے مزید کہا کہ فیصل آباد کی مصنوعات دنیا بھر میں پاکستان کی برانڈ ایمبیسیڈر ہیں، بالخصوص ٹیکسٹائل مصنوعات جیسے سوتی دھاگہ، کاٹن، چادریں، تولیے اور ہوزری عالمی سطح پر پاکستان کی پہچان بن چکی ہیں۔اس سے قبل وفد، جس کی قیادت صدر ایف سی سی آئی فاروق یوسف شیخ کر رہے تھے ، نے گورنر سندھ کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور ان کی عوامی خدمات کو سراہا۔ملاقات کے دوران ملکی معاشی صورتحال، تجارتی سرگرمیوں کے فروغ اور صنعت و تجارت کے استحکام پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر صدر ایف سی سی آئی فاروق یوسف شیخ نے صنعتوں کو درپیش مسائل اور برآمدات میں اضافے کے حوالے سے گورنر سندھ کو تفصیلی بریفنگ دی۔وفد نے فیصل آباد کی صنعتوں کو انڈسٹریل زونز میں منتقل کرنے کے مسئلے پر وفاقی حکومت سے بات کرنے کی درخواست بھی کی۔مزید برآں صدر ایف سی سی آئی نے گورنر سندھ کو رواں ماہ لاہور میں منعقد ہونے والی فیصل آباد ایکسپو میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی دعوت دی، جسے گورنر سندھ نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

آئی جی اسلام آباد کا ڈیوٹی روٹس کا دورہ، پولیس کوچوکس رہنے کی ہدایت

اسلام آبادمیں ڈینگی وائرس پھیلنے کا خطرہ، ایڈوائزری جاری

سفاری ٹرین کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے، وزیر ریلوے

دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچانا پاکستان کا کارنامہ،سردار عتیق

آل پاکستان انجمن تاجران کا پٹرول کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ

ڈی جی لا و سیکرٹری سی ڈی اے بورڈ نعیم اکبر ملازمت سے ریٹائر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
امید باقی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پھلتا پھولتا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اوراندرونی محاذ ؟
بابر اعوان
سعود عثمانی
بے معاہدہ لیکن بامعنی مذاکرات
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
بارود کے ڈھیر پر بیٹھی دنیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعلیٰ اخلاقی اقدار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر