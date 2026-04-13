صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
غازی گوٹھ میں شادی کی تقریب میں فائرنگ سے 2کمسن بچیاں زخمی

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)شہر قائد میں پابندی کے باوجود اسلحے کا آزادانہ معمول بن گیا ہے ، منگھوپیر کے علاقے غازی گوٹھ میں فائرنگ سے 2 کمسن بچیاں زخمی ہوگئیں۔

 نجی ٹی وی کے مطابق منگھوپیر کے علاقے غازی گوٹھ میں شادی میں کی جانے والی فائرنگ سے دو کمسن بچیاں زخمی ہوئیں جنہیں چھیپا رضاکاروں نے فوری طبی امداد کیلئے اسپتال منتقل کیا۔ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ بچیوں کی شناخت 5 سالہ ایمن اور 8 سالہ زویا کے نام سے کی گئی۔ایس ایچ او منگھوپیر انیس نے بتایا کہ واقعہ شادی کی خوشی میں کی جانے والی ہوائی فائرنگ سے پیش آیا، جس کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر دلہا کے والد کو حراست میں لیکر تھانے منتقل کر دیا۔ایس ایچ او کے مطابق دلہا اور ہوائی فائرنگ میں ملوث ملزم موقع سے فرار ہوگیا جس کی تلاش جاری ہے ۔ انہوں نے مزید بتایا کہ زخمی ہونے والی دونوں بچیاں شادی میں شرکت کے لیے اہلخانہ کے ہمراہ آئیں تھیں تاہم پولیس اس حوالے سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کروڑوں کے فنڈز جاری ہونے کے باوجود 75 فیصد نہروں کی صفائی نہ ہوسکی

ژالہ باری سے متاثرہ زمینداروں کو ریلیف دینے کا فیصلہ

آر پی او ڈی آئی خان کا بین الصوبائی ، بارڈر پوسٹوں کا دورہ

پیرا فورس کی جانب سے تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن

شہر کو بدمعاشوں کے حوالے نہیں ہونے دینگے ، تاجر

اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کیلئے متحرک کردار ادا کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
امید باقی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پھلتا پھولتا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اوراندرونی محاذ ؟
بابر اعوان
سعود عثمانی
بے معاہدہ لیکن بامعنی مذاکرات
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
بارود کے ڈھیر پر بیٹھی دنیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعلیٰ اخلاقی اقدار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر