مصور وہاب جعفر کے آرٹ ورک پر مبنی سولو نمائش کا افتتاح

  • کراچی
کراچی(این این آئی)اوشین آرٹ گیلری میں معروف مصور وہاب جعفر کے آرٹ ورک پر مبنی سولو نمائش کا انعقاد کیا گیا۔

 نمائش کاافتتاح صدرآرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے کیا اس موقع پر معروف مصور وہاب جعفر بھی ان کے ہمراہ تھے ،سولو نمائش میں 45 نایاب فن پارے پیش کئے گئے ،جو شائقین فن کی توجہ کا مرکز بنے ،نمائش کے کیوریٹر معروف مصور فرخ شہاب تھے ، جبکہ مصور شاہد رسام، تنویر فاروقی، سہیل احمد کے علاوہ آرٹسٹوں اور فنونِ لطیفہ سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد بھی نمائش میں شرکت ہوئی ۔ محمد احمدشاہ نے کہا کہ وہاب جعفر کے پاس پاکستانی آرٹ کا ایک وسیع کلیکشن موجود ہے انہوں نے احمد پرویز کے فن پاروں کا ایک بڑا حصہ وی ایم آرٹ گیلری کو بھی دیا ہے ۔ ان کی نمائش کا افتتاحکرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ان کی صحبتیں بڑے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ 

مزید پڑہیئے

اسلام آباد

آئی جی اسلام آباد کا ڈیوٹی روٹس کا دورہ، پولیس کوچوکس رہنے کی ہدایت

اسلام آبادمیں ڈینگی وائرس پھیلنے کا خطرہ، ایڈوائزری جاری

سفاری ٹرین کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے، وزیر ریلوے

دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچانا پاکستان کا کارنامہ،سردار عتیق

آل پاکستان انجمن تاجران کا پٹرول کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ

ڈی جی لا و سیکرٹری سی ڈی اے بورڈ نعیم اکبر ملازمت سے ریٹائر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
امید باقی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پھلتا پھولتا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اوراندرونی محاذ ؟
بابر اعوان
سعود عثمانی
بے معاہدہ لیکن بامعنی مذاکرات
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
بارود کے ڈھیر پر بیٹھی دنیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعلیٰ اخلاقی اقدار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر