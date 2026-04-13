لانڈھی شیر پاؤ کالونی کے قریب باڑے میں آتشزدگی،لاکھوں روپے کی 8بھینسیں ہلاک

  • کراچی
مویشیوں کا چارہ اور دیگر سامان بھی خاکستر ،فائر بریگیڈ کے عملے نے ایک گھنٹے کی کوشش کے بعد باڑے میں لگی آگ پر قابو پا لیا، آگ لگنے کہ وجہ اور نقصان کا تخمینہ نہیں لگایا جا سکا

کراچی(این این آئی)لانڈھی89 شیر پاؤ کالونی چاول گوادم روڈ پر واقع قبرستان کے قریب باڑے میں آتشزدگی کے دوران لاکھوں روپے مالیت کی 8 بھینسیں جھلس کر ہلاک ہو گئیں، کے ایم سی فائر بریگیڈ کی 3 فائر ٹینڈرز نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔فائر بریگیڈ حکام کے مطابق فوری طور پر باڑے میں آگ لگنے کہ وجہ اور نقصان کا تخمینہ نہیں لگایا جا سکا۔تفصیلات کے مطابق لانڈھی 89 شیر پاؤ کالونی چاول گوادم روڈ پر واقع قبرستان کے قریب باڑے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کرلی اور آگ نے پورے باڑے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔اس دوران باڑے کے عملے نے لگنے والی آگ پر اپنی مدد آپ کے تحت قابو پانے کی کوشش شروع کر دی اور باڑے سے مویشیوں کو نکالنا شروع کر دیا، آگ کی اطلاع ملتے ہی لانڈھی فائر اسٹیشن سے کے ایم سی فائر بریگیڈ کی 3 فائر ٹینڈر موقع پر پہنچ گئیں اور فائر بریگیڈ کے عملے نے فوری آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔فائر بریگیڈ کے عملے نے تقریبا ایک گھنٹے کی کوشش کے بعد باڑے میں لگی آگ پر قابو پا لیا، اس دوران باڑے میں موجود لاکھوں روپے مالیت کی 8 بھینسیں جھلس کر ہلاک ہو گئیں جبکہ دیگر قیمتی بھینسوں کو بچالیا گیا، آتشزدگی کے دوران باڑے کا چھپڑا ،باڑے میں موجود مویشیوں کا چارہ اور دیگر سامان بھی خاکستر ہوگیا۔فوری طورپر باڑے میں آگ لگنے کہ وجہ اور نقصان کا تخمینہ نہیں لگایا جا سکا۔

