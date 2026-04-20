حیدر آباد:بجلی بندش کیخلاف حالی روڈ کے مکین سڑکوں پرنکل آئے
حیدرآباد (بیورو رپورٹ)حالی روڈ پر بجلی کی بندش کیخلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے ، احتجاجی کیا اور ٹائر نذرآتش کرکے روڈ بلاک کردی، مظاہرین حیسکو انتظامیہ کیخلاف سخت نعرے بازی کررہے تھے ۔
مظاہرین کا کہنا ہے حالی روڈ اور ملحقہ علاقوں میں تین دن سے بجلی بند ہے ، حیسکو دفتر میں متعدد بار شکایت درج کرائی لیکن شنوائی نہیں ہورہی، علاقہ مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ، انہوں نے کہاکہ علاقے میں چند بجلی چور ہیں جن کی سزا پورے علاقے کو دی جارہی ہے ، یہ سلسلہ بند کیا جائے۔