صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھوٹکی میں بجلی چوروں کیخلاف آپریشن، متعدد غیر قانونی کنکشن منقطع

  • کراچی
شاہی بازار فیڈر کے علاقوں میں کارروائی، تار ضبط، نادہندگان کیخلاف بھی آپریشنبجلی چوری جرم، سزا باقاعدگی سے بل بھرنے والے شہریوں کوبھی مل رہی، ایکسین

گھوٹکی(نمائندہ دنیا)گھوٹکی میں سیپکو حکام کی جانب سے بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن اور بقایاجات کی عدم ادائیگی پر متعدد غیر قانونی کنکشن منقطع کرکے تار ضبط کرلئے گئے ، سیپکو عملے نے شاہی بازار فیڈر کے مختلف علاقوں میں بجلی چوروں اور ناہندگان کے خلاف آپریشن کیا۔ اس دوران کئی غیر قانونی کنڈا کنکشن ختم کیے گئے جبکہ نادہندگان کے کنکشن منقطع کر کے انہیں فوری طور پر واجبات ادا کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ اس کے علاوہ کنڈا کنکشن میں استعمال ہونے والی تار بھی ضبط کر لئے گئے ۔ اس موقع پر ایکسین فہیم احمد بلوچ نے کہا کہ سیپکو بجلی چوری کے خاتمے اور ریکوری بہتر بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری ہیں، اور اتوار کے روز بھی بجلی چوری کی روک تھام کے لیے گرینڈ آپریشن کیا جارہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بجلی چوری ایک قومی جرم ہے جس سے نہ صرف ادارے کو بلکہ ایمانداری سے بل ادا کرنے والے صارفین کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ ایسے صارفین کو باقاعدگی سے بل بھر رہے ہیں، انہیں دوسروں کے گناہ کی سزا مل رہی ہے ۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بجلی چوری جیسے غیر قانونی عمل سے گریز کریں اور اپنے واجبات بروقت ادا کریں تاکہ بجلی کی فراہمی کے نظام کو بہتر بنایا جا سکے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایسے گرینڈ آپریشنز آئندہ بھی تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گے اور بجلی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں،پھل مقررہ نرخوں سے مہنگے، انتظامیہ بے بس

جنرل ہسپتال:نرسنگ فیکلٹی ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت تربیتی ورکشاپ

تاجروں کو پرامن اور سازگار ماحول فراہم کرنا ہے :گورنر

بلال یاسین کا مختلف علاقوں کا دورہ، ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح

سفارتکار ی کی دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی :سیف الملوک کھوکھر

پنجاب بھر میں 1کروڑ، 73لاکھ بچوں کو پولیو قطرے پلائے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مایوسی کا بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
غیر متوقع نتائج
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
معرکہ لوڈشیڈنگ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری‘ توانائی اور برآمدات کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خیر دیکھیں گے یہاں روشنیاں دوسرے لوگ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عدل و انصاف کی اہمیت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر