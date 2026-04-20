جعلی ادویات کی سپلائی میں ملوث ملزم گرفتار

  • کراچی
کراچی (آئی این پی)ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کراچی نے اتوار کو کارروائی کرتے ہوئے جعلی ادویات کی سپلائی میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ملزم اسداللہ کو جعلی ادویات کی فراہمی کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔

ملزم کی نشاندہی پر میٹھادر کراچی میں واقع گودام پر چھاپہ مارا گیا۔کارروائی کے دوران لاکھوں روپے مالیت کی جعلی ادویات برآمد کی گئیں۔برآمد شدہ ادویات کا سیژر میمو فیڈرل ڈرگ انسپکٹر کی جانب سے تیار کیا جا رہا ہے ۔ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی کارروائی جاری ہے جبکہ مزید تفتیش عمل میں لائی جا رہی ہے ۔

مزید پڑہیئے

گوجرانوالہ

پنڈی بھٹیاں اور گردونواح میں ستھرا پنجاب پروگرام خواب، گلیاں، بازار فلتھ ڈپو بن گئے، زندگی اجیرن

دی ایجوکیٹرسکول سول لائنز کیمپس کے زیراہتمام فن فیئر

مدارس اور دینی درسگاہیں اسلام کے قلعے :مفتی منیب الرحمن

نکاسی آب ،سیوریج مسائل جلد نمایاں کم ہونگے :سائرہ افضل

ڈپٹی کمشنر کاڈسکہ میں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ

سنی تحریک کے زیر اہتمام استحکامِ پاکستان ورکرز کنونشن کا انعقاد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مایوسی کا بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
غیر متوقع نتائج
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
معرکہ لوڈشیڈنگ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری‘ توانائی اور برآمدات کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خیر دیکھیں گے یہاں روشنیاں دوسرے لوگ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عدل و انصاف کی اہمیت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر