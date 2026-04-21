مرکزی لیگ کے انٹرا پارٹی الیکشن کے چوتھے مرحلے کاآغاز
جماعت کی حیدر آباد ڈویژن میں تنظیم کو نچلی سطح تک مضبوط بنانے کی تیاری یوسی سطح تک تنظیمی ڈھانچہ مزید فعال بنایا جائے ، اجلاس میں رہنماؤں کو ٹاسک
حیدر آباد (بیورو رپورٹ)مرکزی مسلم لیگ حیدرآباد ڈویژن نے جماعتی تنظیم کو نچلی سطح تک مزید مضبوط بنانے کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن کے چوتھے مرحلے کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے ۔ اس حوالے سے مرکزی سیکریٹریٹ حیدرآباد میں ایک اہم اور بھرپور اجلاس منعقد ہوا، جس میں متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے چوتھے مرحلے کے تحت یونین کونسل (یو سی) سطح تک تنظیمی ڈھانچے کو مزید فعال، مربوط اور مضبوط بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں مختلف یونین کونسلز کے ذمہ داران کو خصوصی اہداف اور ٹاسک سونپے گئے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں تنظیمی اور سیاسی سرگرمیوں کو تیز کریں۔
اجلاس میں طے پایا جن یوسیزمیں ابھی تک انٹرا پارٹی انتخابات مکمل نہیں ہو سکے ، وہاں فوری انتخابی عمل کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے کارکنان کو واضح ہدایات جاری کی گئیں تاکہ وہ مقامی سطح پر پارٹی کو مثر اور منظم انداز میں فعال بنا سکیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈویژنل صدر انجینئر نعمان علی نے کہا کہ مرکزی مسلم لیگ ایک مضبوط، جمہوری اور عوامی جماعت کے طور پر اپنی بنیادوں کو مستحکم کر رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کا وژن یہ ہے کہ مقامی قیادت کا انتخاب عوام کی رائے سے ہو، تاکہ حقیقی معنوں میں عوامی نمائندگی سامنے آ سکے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے منتخب ہونے والے عہدیداران نہ صرف بلدیاتی انتخابات بلکہ عوامی فلاح و بہبود کے دیگر شعبوں میں بھی بھرپور کردار ادا کریں گے۔