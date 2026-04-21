صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کا جواب ریکارڈکا حصہ

  • کراچی
عدالت کا دیگر فریقین کو آئندہ سماعت پر جواب جمع کرانے کا حکم

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کونسل میں سندھ سے رکن کی مبینہ خلافِ ضابطہ نامزدگی کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران عدالت نے نیشنل ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے جمع کرایا گیا جواب ریکارڈ کا حصہ بناتے ہوئے اس کی نقول درخواست گزار کے وکیل کو فراہم کرنے کی ہدایت کردی۔ سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ سمیرا پنجوانی نے بائیو ایتھکس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے ، جس پر درخواست گزار کے وکیل نواز ڈاہری ایڈووکیٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کونسل کے رکن کے لیے نرسنگ میں ماسٹرز ڈگری لازمی ہے ، جبکہ نامزد رکن کے پاس مطلوبہ تعلیمی قابلیت موجود نہیں۔ وکیل درخواست گزار نے مزید کہا کہ سندھ حکومت نے بغیر کسی اشتہار اور مقررہ طریقہ کار کے سمیرا پنجوانی کو رکن نامزد کیا، حالانکہ قواعد کے مطابق پہلے اشتہار جاری ہوتا ہے ، پھر صوبے بھر سے امیدواروں کے درمیان انتخابی عمل کے بعد ایک شخص منتخب کیا جاتا ہے ، جسے بعد ازاں حکومت سندھ کی جانب سے نامزد کر کے وزیر اعظم سے حتمی منظوری لی جاتی ہے ۔ درخواست گزار کے مطابق اس معاملے میں تمام قواعد کو نظر انداز کرتے ہوئے خفیہ طور پر نامزدگی کی گئی، جو قانون کے منافی ہے ۔ عدالت نے دیگر فریقین کو آئندہ سماعت پر جواب جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت چار ہفتوں کے لیے ملتوی کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر 100بیڈز کا کینسر ہسپتال مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم

مادر علمی پروگرام، بہتر نتائج کیلئے فیز تھری کا جائزہ

سیپ پروگرام کی سکیمیں جلد مکمل کی جائیں :اورنگ زیب کھچی

گرلز ہائر سیکنڈری سکول کوہی والا میں داخلہ مہم کا افتتاح

جعلی ، نان کسٹم پیڈ سگریٹس کے 31ہزار پیکٹ برآمد

فنانسنگ پروگرام ، کسان کو کمبائن ہارویسٹر کی چابی دیدی گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بے دین ولد الف دین اور طبیب
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مرنے چلے تو سطوتِ قاتل کا خوف کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مشرق کا جنیوا اور مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرضوں کی ری سٹرکچرنگ
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد پھر مرکزِ نگاہ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں …(4)
حافظ محمد ادریس