شہداد پور:بیٹی کے قاتل کوسزائے موت کا حکم، 10لاکھ جرمانہ

  کراچی
شہدادپور (نمائندہ دنیا)شہدادپور میں ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت نے چار سال قبل بیٹی کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کے۔۔۔

 کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر علی بخش بروہی کو سزائے موت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ عدالت نے غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے مقدمے میں بھی ملزم کو مزید 14 سال قید کی سزا دی، جبکہ اس کے ساتھی نادر بروہی کو مفرور قرار دے دیا گیا۔ فیصلے کے بعد ملزم کو حیدرآباد سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ چار سال قبل سرہاڑی کے قریب گاؤں مسافر بروہی میں ملزم نے اپنی بیٹی عظمیٰ بروہی کو غیرت کے نام پر قتل کیا تھا۔

 

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ ایران کی لڑائی میں…
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بقا کا پہلا سبق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اولڈ پلے بُک۔ نیا زمانہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور پاکستان
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
پیٹرو ڈالر کا مستقبل
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
صلح کی گود میں امن
امیر حمزہ