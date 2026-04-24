صوفی یونیورسٹی:چیئرمین ایچ ای سی کو اسٹرٹیجک ویژن پربریفنگ
دورے کے دوران ڈاکٹر نیاز نے طلبا کے پروجیکٹس کاجائزہ لیا، اختراعی کام سراہاتعلیمی فضیلت کیلئے یونیورسٹی کی وابستگی تسلیم، تدریسی معیار برقرار رکھنے پرزور دیا
مٹیاری (نمائندہ دنیا)ہائر ایجوکیشن کمیشن (ایچ ای سی) کے چیئرمین ڈاکٹر نیاز احمد اختر نے وائس چانسلر پروفیسر امام الدین کھوسو کی دعوت پر یونیورسٹی آف صوفی ازم اینڈ ماڈرن سائنسز بھٹ شاہ (یو ایس ایم ایس) کا دورہ کیا۔ وائس چانسلر نے یونیورسٹی کی تعلیمی ترقی، اسٹریٹجک وژن اور مستقبل کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں جامع بریفنگ دی۔ دورے کے دوران انہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنس کے شعبہ جات کے فائنل ایئر کے طلبا کے پروجیکٹس کا جائزہ لیا۔ انہوں نے طلبا کے اختراعی کام کو سراہا اور معیاری تعلیم اور تحقیق پر مبنی سیکھنے میں اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے پرزور دیا۔ وفد نے یونیورسٹی کی زیر تعمیر عمارت کا بھی دورہ کیا جہاں ڈائریکٹر ورکس اینڈ سروسز فہیم احمد سومرو نے وفد کو جاری انفرا اسٹرکچر ڈویلپمنٹ کے بارے میں بریفنگ دی۔ دورے کے اختتام پر چیئرمین اور ان کے وفد نے وائس چانسلر کی قیادت اور لگن کو سراہا۔ انہوں نے تعلیمی فضیلت کے لیے یونیورسٹی کی وابستگی کو تسلیم کیا اور یو ایس ایم ایس میں فراہم کردہ تعلیم کے معیار پر اطمینان کا اظہار کیا، ساتھ ہی ادارے کی مستقبل کی ترقی اور ترقی کے لیے ایچ ای سی کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا۔