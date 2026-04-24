ڈیفنس کے ایک گھر میں سانپ نکل آیا
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)ڈیفنس میں ایک گھر میں سانپ نکل آیا جس پر ریسکیو اہلکار فوری طور پر پہنچے اور ۔۔
سانپ کو پکڑلیا۔ریسکیو 1122 حکام کے مطابق سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول میں اطلاع موصول ہوئی کہ ڈیفنس کے فیز ایٹ میں ذوالفقار اسٹریٹ پر ایک گھر میں سانپ نکل آیا ۔اطلاع ملتے ہی ریسکیو اہلکاروں کی ٹیم وہاں روانہ کردی گئی، ٹیم نے گھر میں سانپ ڈھونڈ کر اسے قابو کرلیا اور گھر میں موجود تمام افراد کو بھی ریسکیو کرلیا۔اہلکاروں نے سانپ پکڑنے کے بعد اسے متعلقہ ادارے کے حوالے کردیا ہے ۔