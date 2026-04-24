صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سڑکیں خون میں نہا رہیں ، 111دنوں میں 322 اموات انتظامی ناکامی ، شاہد فراز

کراچی(این این آئی)مہا جر قومی موومنٹ (پاکستان)کے چیئرمین آفاق احمد کی رائشگاہ پر سکریٹری جنرل شاہد فراز نے۔۔

 شہر کی ابتر صورت حال سے متاثرہ شہریوں کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران شہر کی دالخراش صورت حال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہاکہ کراچی کی سڑکیں مسلسل خون میں نہا ر رہی ہیں۔ صرف 111 دنوں میں 322 شہری ٹریفک حادثات کے باعث جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن میں صرف 52 افراد ٹرالرز کی زد میں آ کر جاں بحق ہوئے جبکہ زخمیوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے ۔ یہ اعداد و شمار کسی حادثاتی صورتحال کی نہیں بلکہ ایک مسلسل انتظامی ناکامی،کرپٹ اور مجرمانہ غفلت کی عکاسی کرتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ ایران کی لڑائی میں…
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بقا کا پہلا سبق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اولڈ پلے بُک۔ نیا زمانہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور پاکستان
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
پیٹرو ڈالر کا مستقبل
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
صلح کی گود میں امن
امیر حمزہ