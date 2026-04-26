صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدر آباد:گیس بحران شدید، صرف 4گھنٹے ہی ملنے لگی

  • کراچی
مقررہ وقت پر نہ آنے سے ڈیوٹی پرجانے والوں کو شدید دشواری کا سامنابچوں کیلئے ناشتہ بنانا بھی دشوار، بازار کاکھانا بہت مہنگا پڑرہا، سماجی رہنما

حیدر آباد (بیورو رپورٹ)حیدرآباد میں گیس بحران شدیدہوگیا ، 24 گھنٹے میں صرف 4 گھنٹے ہی ملنے لگی، جبکہ پریشر کم ہونے سے بھی خواتین کو امورخانہ داری میں مشکلات ہیں ، وقت مقررہ پر گیس نہ آنے پر ڈیوٹی پر جانے والے مشکلات کا شکار ہیں۔ بچے اور بڑے بغیر ناشتہ گھر سے جانے لگے ۔ ادبی سماجی تنظیم قلم کار اکیڈمی کے رہنما پروفیسر خلیل جبار ،پاک دھرتی محافظ لورز فورم کے مرکزی صدر ڈاکٹر محمد اخلاق شیخ ،السادات سوشل ویلفیئر کے مرکزی صدر حاجی ایس حمید شاہ ،نعت خواں محمد آصف جلیل ،ڈاکٹر اقبال یوسف زئی نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں محکمے کی جانب سے گیس مقرہ وقت پر نہ دینے سے عوام کو زبردست پریشانی کا سامنا ہے ،24 گھنٹے میں سے چار گھنٹے ہی کم پریشر کے ساتھ گیس مل رہی ہے۔

جس سے خواتین کو کھانا پکانے اور ناشتہ تیار کرنے میں پریشانی ہے ، بچوں اور بڑوں کو بغیر ناشتہ کئے ہی ڈیوٹی اور اسکول جانا پڑرہا ہے ، انہوں نے کہا کہ بازار سے ناشتہ اور کھانا لانا عوام کو بہت مہنگا پڑرہا ہے ، بازار سے کھانا اور ناشتہ لانے پر گھر کے بجٹ پر اثر پڑ رہا ہے ، گھر پر آنے والے مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے ۔ گیس کا پریشر بھی اتنا کم آتا ہے کہ مہمانوں کے لیے چائے بنانے میں بھی آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے ، انہوں نے حکومت سے پرزور اپیل کی کہ گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور پریشر کے ساتھ دی جائے ،تاکہ گھریلو صارفین کو کھانا اور ناشتہ تیار کرنے میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک اور معرکۂ حق
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستان کا سماجی ماحول اب بدلیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دشمن کی تلاش جاری رہے گی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
رازداری کے پردے میں مذاکرات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انا کی بھینٹ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران جنگ، بدلتی عالمی بساط اور امن کی راہیں
محمد عبداللہ حمید گل