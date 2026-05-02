تلہار، جھڈو میں گروہی تصادم، 4خواتین سمیت 34زخمی

  • کراچی
تلہار، جھڈو (نمائندگان دنیا)تلہار اور جھڈو میں گروہی تصادم سے 4خواتین سمیت 34افراد زخمی ہوگئے ۔تلہار کے قریب گاؤں بچو گاہو میں بچوں کی معمولی بات پر گاہا برادری کے گروہوں میں لڑائی ہوئی۔۔۔

 جس میں کلہاڑیوں اور لاٹھیوں کے استعمال سے 10 افراد زخمی ہوگئے ، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا، ان میں زاہد، شہزاد، اکرم، ابراہیم، رستم ، وزیر اور غلام اللہ شامل ہیں۔ جبکہ جھڈو میں نبی سر روڈ پر نجمہ شوگر مل کے نزدیک سرکاری زمین پر گھر بنانے پر گشکوری برادری کے دو گروپوں میں تصادم کے دوران لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لگنے سے 4 خواتین سمیت دونوں گروپوں کے 24 افراد زخمی ہوگئے ، زخمیوں کو علاج کے لیے رورل ہیلتھ سینٹر جھڈو پہنچایا گیا اس دوران دونوں گروپوں کے افراد بڑی تعداد میں اسپتال پہنچ گئے جہاں مزید جھگڑے کے خدشے پر پولیس نفری بھی پہنچ گئی۔

 

مزید پڑہیئے

اسلام آباد

مزدور کی عزت،تحفظ ،منصفانہ اجرت اولین ترجیح، سالک حسین

کلام اقبال غلامانہ سوچ، احساس کمتری سے نجات کا ذریعہ،ذوالفقار چیمہ

منشیات کے عادی افراد کی بحالی کیلئے اقدامات ضروری، وجیہہ قمر

حکومت سہولیات دینے کے بجائے بوجھ ڈال رہی،کاشف چودھری

شہریوں کی جان و مال کے تحفظ میں کوتاہی برداشت نہیں،آئی جی

زیر تفتیش مقدما ت کو میرٹ پر یکسو کرکے چالان پیش کرنیکی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مشرقِ وسطیٰ میں فساد کا ذمہ دار کون؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کہیں تو بریک لگنی چاہیے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دستوری بازیچۂ اطفال اور تبادلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ پُرامن تعلقات ممکن ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
کچھ بھی نہیں بدلا
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
بَیْتُ اللّٰہ
مفتی منیب الرحمٰن