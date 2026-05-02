اسٹیل ٹاؤن تھانے کی حدود میں اسٹریٹ کرائم بڑھ گئے

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)اسٹیل ٹاؤن تھانے کی حدود میں اسٹریٹ کرائم اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ، گلشن حدید میں دن دیہاڑے ایک ہوٹل کے باہر شہریوں کو مسلح ملزمان نے لوٹ لیا۔

پولیس کے مطابق واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے جس میں موٹر سائیکل پر سوار تین ملزمان کو ہوٹل کے باہر آتے دیکھا جا سکتا ہے ۔فوٹیج میں واضح ہے کہ دو ملزمان موٹر سائیکل سے اتر کر اسلحہ کے زور پر شہریوں سے قیمتی اشیاء چھین لیتے ہیں۔مزید بتایا گیا ہے کہ ایک ملزم ہوٹل کے اندر داخل ہو کر بھی لوٹ مار کرتا رہا، واردات کے بعد ملزمان با آسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

چک جھمرہ کے ٹی ایچ کیو ہسپتال میں سہولیات کا فقدان

فوڈ اتھارٹی افسروں پر حملوں کی مذمت، حفاظتی اقدامات کا مطالبہ

غیر قانونی تعمیرات کرنے والے شہری کیخلاف مقدمہ درج

چناب میں ڈوبنے والی لڑکی کی لاش دوسرے روز برآمد

آن لائن سٹے بازی نیٹ ورک بے نقاب، 3 ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مشرقِ وسطیٰ میں فساد کا ذمہ دار کون؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کہیں تو بریک لگنی چاہیے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دستوری بازیچۂ اطفال اور تبادلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ پُرامن تعلقات ممکن ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
کچھ بھی نہیں بدلا
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
بَیْتُ اللّٰہ
مفتی منیب الرحمٰن