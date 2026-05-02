موبائل فونز چھین کر آئی ایم ای آئی تبدیل کرنے والے ملزمان گرفتار

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سچل کے علاقے بلاول شاہ نورانی گوٹھ میں پولیس کی کارروائی ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ٹیکنیکل ایکسپرٹ تین ملزمان گرفتار ملزمان اسلحہ کے زور پہ وارداتیں کرتے اور خود ہی موبائل فونز کے لاک کھولتے اور آئی ایم ای آئی تبدیل کرتے تھے۔

ملزمان سے غیر قانونی پسٹل، تین عدد لیپ ٹاپ اور دو درجن سے زائد چھینے ہوئے موبائل فونز برآمد۔ملزمان کے زیرِ استعمال موٹرسائیکل تھانہ سائٹ بی کے علاقے سے چوری کی گئی تھی۔گرفتار ملزمان کے لیپ ٹاپ میں آئی ایم ای آئی تبدیل اور لاک کھولنے کے جدید سوفٹ ویئرز بھی موجود ہیں۔ملزمان نے ابتدائی تفتیش میں وارداتیں کرنے کے بعد موبائل کا لاک کھولنے اور آئی ایم ای آئی تبدیل کرنے کا اعتراف کیا۔ملزمان نے دورانِ تفتیش گزشتہ دو ماہ میں 100 سے زائد موبائل فونز اور نقدی چھیننے کا انکشاف کیا۔ملزمان میں شہزادہ، نادر علی  اور جاوید علی ولد معشوق علی شامل ہیں۔

