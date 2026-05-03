صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہداد پور:طلبا کی صلاحیتیں اجاگر کرنے کیلئے خطاطی، مصوری مقابلے

  • کراچی
شہداد پور:طلبا کی صلاحیتیں اجاگر کرنے کیلئے خطاطی، مصوری مقابلے

پروگرام کا مقصد نوجوان نسل میں تخلیقی سوچ کا فروغ، فنونِ لطیفہ کی اہمیت اجاگر کرنااے ٹی آئی کے تحت اہتمام، خصوصی بورڈ کارکردگی جانچ کر پوزیشنوں کا فیصلہ کرے گا

شہدادپور(نمائندہ دنیا)انجمن طلبہ اسلام کے زیر اہتمام طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کیلئے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحریر، مصوری اور خطاطی کے مقابلے ہوئے ۔ اس پروگرام کا مقصد نوجوان نسل میں تخلیقی سوچ کو فروغ دینا اور فنونِ لطیفہ کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ تقریب میں مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے طلبہ نے بھرپور شرکت کی اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ طلبہ کی جانب سے پیش فن پاروں، تحریروں اور خطاطی کے نمونوں کو حاضرین نے خوب سراہا۔ منتظمین کے مطابق مقابلے میں شریک طلبہ کی کارکردگی کا جائزہ ایک خصوصی بورڈ لے گا، جو میرٹ کی بنیاد پر پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن کا فیصلہ کریگا۔

جس کے بعد کامیاب طلبہ میں انعامات تقسیم کیے جائینگے ۔ تقریب میں مختلف معزز شخصیات اور انجمن طلبہ اسلام کے عہدیداران نے بھی شرکت کی، شرکاء نے بہترین پروگرام کے انعقاد پر انجمن طلبہ اسلام شہدادپور کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ اس طرح کی مثبت سرگرمیاں طلبہ کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ منتظمین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مستقبل میں بھی ایسے تعلیمی و تخلیقی پروگرامز کا انعقاد جاری رکھا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مہنگائی بے قابو حکومتی رٹ پر سوالیہ نشان

کمشنر کا واٹر فلٹریشن پلانٹ کا معائنہ، صفائی یقینی بنانے کا حکم

ریونیو ریکوری اہداف کی سو فیصد تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت

محافل نعت کا انعقاد روحانی سکون اور رحمت کا باعث :مقررین

سرگودھا میں دودھ کے نرخوں میں اچانک اضافہ، غریب متاثر

بجلی چوروں کیخلاف کریک ڈاؤن تیز، ایک شخص رنگے ہاتھوں گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جان لڑانا پڑے گی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مہنگائی کے دور میں جینے کے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد برباد ہو رہا ہے یا آباد؟
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد عبداللہ حمید گل
آبنائے ملاکا، امریکہ چین کشمکش کا محاذ
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہمارے دامن میں اک موتی بھی تھا
نسیم احمد باجوہ