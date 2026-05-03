صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غنی چورنگی کے قریب واقع گودام میں آتشزدگی

  • کراچی
غنی چورنگی کے قریب واقع گودام میں آتشزدگی

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)سائٹ ایریا کے علاقے غنی چورنگی کے قریب واقع گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، فائربریگیڈ حکام کے مطابق آگ بجھانے کے لیے چار گاڑیاں موقع پر پہنچیں اور شعلوں پر قابو پانے کی کوششیں کی گئیں۔

دوسری جانب ریسکیو 1122 سندھ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امدادی ٹیموں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 30 منٹ کی جدو جہد کے بعد آگ پر قابو پالیا، جبکہ کولنگ کا عمل جاری ہے تاکہ دوبارہ آگ بھڑکنے سے بچا جا سکے ۔ گودام میں الیکٹریکل اشیا موجود تھیں جو بڑی تعداد میں آتشزدگی کی نذر ہوگئیں۔حکام کے مطابق واقعے میں کسی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم آگ لگنے کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آسکی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مہنگائی بے قابو حکومتی رٹ پر سوالیہ نشان

کمشنر کا واٹر فلٹریشن پلانٹ کا معائنہ، صفائی یقینی بنانے کا حکم

ریونیو ریکوری اہداف کی سو فیصد تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت

محافل نعت کا انعقاد روحانی سکون اور رحمت کا باعث :مقررین

سرگودھا میں دودھ کے نرخوں میں اچانک اضافہ، غریب متاثر

بجلی چوروں کیخلاف کریک ڈاؤن تیز، ایک شخص رنگے ہاتھوں گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جان لڑانا پڑے گی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مہنگائی کے دور میں جینے کے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد برباد ہو رہا ہے یا آباد؟
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد عبداللہ حمید گل
آبنائے ملاکا، امریکہ چین کشمکش کا محاذ
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہمارے دامن میں اک موتی بھی تھا
نسیم احمد باجوہ