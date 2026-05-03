شارع فیصل پر کاروں اور موٹر سائیکلوں کی حد رفتار مقرر ،حکمنامہ جاری
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)مصروف ترین شارع فیصل پر کاروں اور موٹر سائیکلوں کی حد رفتار 70 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کر دی گئی جبکہ ہیوی ٹریفک کے لیے حد رفتار 30 کلو میٹر فی گھنٹہ ہی برقرار رکھی گئی ہے۔
ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ نے کراچی کی مصروف ترین شارع فیصل پر گاڑیوں کے لیے نئی حد رفتار مقرر کردی اور اس حوالے سے حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا۔نوٹیفکیشن کے مطابق شارع فیصل پر کاروں اور موٹر سائیکلوں کے لیے حد رفتار 70 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کی گئی ہے جبکہ ہیوی ٹریفک کے لیے حد رفتار 30 کلو میٹر فی گھنٹہ ہی برقرار رکھی گئی ہے ۔واضح رہے گزشتہ برس نومبر میں کراچی میں ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے اہم سڑکوں پر کاروں اور موٹر سائیکل کی حد رفتار 60 کلو میٹر فی گھٹنہ مقرر کی گئی تھی۔