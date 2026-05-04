موبائل شاپ ڈکیتی، مقدمہ36گھنٹے بعد بھی درج نہ ہوسکا

  • کراچی
بھینس کالونی میں تین مسلح ڈاکوؤں کی لوٹ مار، نقدی و موبائل فون چھین کر فرارشواہد اکٹھا کرکے تلاش شروع کردی ، مقدمے کیلئے دکاندار نے رابطہ نہ کیا،پولیس

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)بھینس کالونی لیبر اسکوائر کے قریب ہفتے کی صبح موبائل شاپ میں ڈکیتی کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی۔واردات کو 36 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر جانے کے باجود پولیس اب تک موبائل شاپ پر ڈکیتی کی واردات کا مقدمہ درج نہ کرسکی۔ہفتے کی صبح سکھن تھانے کے علاقے بھینس کالونی لیبر اسکوائر میں واقع ایک موبائل شاپ میں ڈکیتی کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 مسلح ڈاکو ایک موبائل فون شاپ میں داخل ہوتے ہیں اورشاپ میں موجود شاپ کے مالک و عملے کو اسلحے کے روز پر یرغمال بنانے کے بعد لوٹ مار شروع کردیتے ہیں۔مسلح ڈاکوؤں نے شاپ میں موجود متعدد موبائل فون اور نقد رقم لوٹ لی جب کہ ڈاکوؤں نے دکاندار سے اس کے موبائل فون کا پاس ورڈ بھی اوپن کروایا ، شاپ میں شہری بھی آیا ،مسلح ملزمان نے اس سے بھی اسلحے کے زور پر لوٹ مار کی اور ایک بلوٹوتھ اسپیکر بھی اٹھا کربا آسانی فرار ہو گئے ۔سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جاسکتا ہے ایک ملزم نے شناخت چھپانے کے لیے چہرے پر رومال لپیتا ہوا ہے جب کہ دوملزمان کے چہرے واضح ہیں جنہیں با آسانی شناخت کیا جاسکتا ہے ۔ موبائل شاپ پرہونے والی ڈکیتی کی واردات کامقدمہ تاحال درج نہیں کیا جاسکا۔پولیس حکام کاکہنا ہے کہ واردات کی اطلاع ملنے پرپولیس موقع پرپہنچ گئی تھی اور پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج سمیت تمام شواہد اکٹھا کرکے واردات میں ملوث ملزمان کی تلاش شروع کردی لیکن ابتک موبائل شاپ کے مالک کی جانب سے مقدمے کے اندراج کے لیے پولیس سے رابطہ نہیں کیا گیا۔

 

