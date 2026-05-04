صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بڑھتی گرمی کے سبب برف کی طلب میں300گنا اضافہ،دکانداروں نے نرخ بڑھا دیے

  • کراچی
بڑھتی گرمی کے سبب برف کی طلب میں300گنا اضافہ،دکانداروں نے نرخ بڑھا دیے

شہری پانی کی قلت کے باعث غیر معیاری اور کھارے پانی سے تیار کی جانے والی برف خریدنے پر مجبور ہوگئے جس کی وجہ سے پیٹ کے امراض میں اضافہ ہورہا ہے

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)بڑھتی گرمی کے سبب برف کی طلب میں 300 گنا اضافہ ہوگیا ہے ، برف کی طلب میں اضافے کی وجہ سے شہر سے برف ناپید ہورہی ہے ، بجلی کی طویل بندش اور پانی کے بحران نے شہریوں کی زندگی اجیرن کردی ہے ۔ گرمی کی شدت اور وولٹیج میں کمی بیشی سے گھریلو برقی آلات، فریج، فریزر نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے ، گرمی سے پریشان شہری بازار سے برف خرید رہے ہیں ، برف کی دکانوں پر لمبی لائنیں لگی ہیں، برف فروشوں نے برف کے نرخ بڑھادیے ہیں ۔ایک شہری نے کہا کہ گرمی کی شدت تو برداشت کر ہی لیتے ہیں کہ یہ قدرت کی طرف سے امتحان ہے لیکن پانی اور بجلی کا مسئلہ تو ہمارے حکمرانوں کا پیدا کیا ہوا ہے ۔بازار میں برف خریدنے کے لیے 5 دکانوں کا رخ کرچکا ہوں لیکن برف ہی نہیں مل رہی اور اگر کہیں مل رہی ہے تو اس کے دام دگنے ہیں اور برف بھی غیر معیاری ہے ، برف فروش کا کہنا ہے کہ پانی کے بحران کی وجہ سے ہمارا کاروبار متاثر ہورہا ہے برف کی پیداوار میں بے انتہا کمی ہورہی ہے ، لوگ ہم پر غصہ کررہے ہیں کہ ہم برف دے نہیں رہے لیکن ہوگی تو دیں گے ،شہری برف کے حصول کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے نظر آئے ۔پانی کی قلت کے باعث غیر معیاری اور کھارے پانی کی برف بازاروں میں فروخت ہورہی ہے ، ناقابل برداشت گرمی کے باعث شہری غیر معیاری برف خریدنے پر مجبور ہوگئے ہیں لیکن اس کی وجہ سے پیٹ کے امراض میں اضافہ ہورہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ادرک 115، لہسن 70 روپے کلو تک مہنگا فروخت، خریدار پریشان

پیپلز پارٹی کسان،مزدور اور پسے ہوئے طبقے کی جماعت : گورنر

ایل ڈی پی گلیوں پر معیاری ٹف ٹائل لگانے کی ہدایت

پاکستان نے خطے میں امن کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا:ملک احمد

وزیر ہاؤسنگ کی حلقہ میں کھلی کچہری ، عوامی مسائل سنے

لیسکو :اپریل کے دوران 8کروڑ کے ڈیٹکشن بل جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایرانی مزاحمت کا راز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
آزادی کا خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ایک موٹر سائیکل دو سواریاں سستا پٹرول
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ریفارمز‘ سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
چٹاگانگ۔ پرانا اسلام آباد
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعمال کی قبولیت کی دو شرائط
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر