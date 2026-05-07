صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیکب آباد:بالائی اضلاع میں شدید گرمی کاالرٹ جاری

  • کراچی
جیکب آباد:بالائی اضلاع میں شدید گرمی کاالرٹ جاری

پارہ 49 ڈگری تک جانے کا امکان، 11 مئی تک موسم انتہائی گرم، خشک رہے گا پی ڈی ایم اے کی تمام متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال کے پیش نظر الرٹ کی ہدایت

جیکب آباد (نمائندہ دنیا) جیکب آباد میں شدید ہیٹ ویو کا الرٹ جاری، درجہ حرارت 49 ڈگری تک جانے کا امکان۔ تفصیلات کے مطابق پی ڈی ایم اے نے جیکب آباد سمیت سندھ کے بالائی اضلاع میں شدید گرمی کی لہر کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 11 مئی تک جیکب آباد میں موسم انتہائی گرم اور خشک رہے گا جبکہ دن کے اوقات میں درجہ حرارت 47 سے 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے ۔ پی ڈی ایم اے نے ڈپٹی کمشنر جیکب آباد اور ضلعی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے حکام کو مراسلہ ارسال کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ ہیٹ ویو کے ممکنہ اثرات سے نمٹنے کے لیے فوری حفاظتی اقدامات کیے جائیں اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے ، شہریوں، بالخصوص بچوں، خواتین اور بزرگوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے اور دن کے اوقات میں دھوپ سے بچنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ طبی ماہرین نے زیادہ پانی پینے ، ہلکے کپڑے پہننے اور سر ڈھانپ کر رکھنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ ہیٹ اسٹروک سے بچا جاسکے ، جبکہ کسانوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ زرعی سرگرمیوں کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں جبکہ مال مویشیوں کو شدید گرمی سے بچانے کے لیے سایہ دار جگہوں اور پانی کی مناسب فراہمی یقینی بنائیں۔ پی ڈی ایم اے نے تمام متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال کے پیش نظر الرٹ رہنے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کی صورت میں فوری ردعمل دینے کی ہدایت کی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سی ڈی اے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن،250سے زائد غیر قانونی کیبنز گرا دیئے

مریضوں کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ،سلمان رفیق

موجودہ حالات میں قومی وحدت اور فکری رہنمائی کی اشد ضرورت جماعت اہل حرم پاکستان

ہر بچے کیلئے محفوظ، باوقار اور حقوق پر مبنی مستقبل ضروری ،نذیر تارڑ

شہریوں کی شکایات کے فوری ازالے کو یقینی بنایا جائے ،آئی جی

قائد اعظم یونیورسٹی سکول آف پولیٹکس اینڈ آئی آر میں معرکہ حق سیمینار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان کا نقطۂ اعتراض
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
مولانا محمد ادریس کی شہادت
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
معرکۂ حق کے ایک سال بعد
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
کانسٹیٹیوشن ایونیو، اصل حقائق
کنور دلشاد
سعود عثمانی
مودی کے نئے ہتھکنڈے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن