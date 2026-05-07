صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حادثے کے ذمہ دار گاڑی مالک کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ

  • کراچی
حادثے کے ذمہ دار گاڑی مالک کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سٹی کورٹ میں سینئر سول جج غربی کی عدالت میں نارتھ ناظم آباد میں ٹریفک حادثے کے نتیجے میں خاتون کی ہلاکت کے معاملے پر مرحومہ کے بیٹے نے گاڑی کے مالک کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کردیا۔

درخواست گزار ساجد خان کی جانب سے دائر دعوے میں موقف اختیار کیا گیا کہ تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ان کی والدہ فاطمہ بانو جاں بحق ہوئیں، جس پر گاڑی کے مالک کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے ۔ وکیل درخواست گزار عثمان فاروق ایڈووکیٹ نے عدالت سے استدعا کی کہ ذمہ دار فریق کو 6 کروڑ 48 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا جائے ۔ انہوں نے مؤقف اختیار کیا کہ مرحومہ کاسمیٹکس کے کاروبار سے وابستہ تھیں اور اپنے گھر کی کفیل تھیں، جن کی وفات سے خاندان شدید مالی مشکلات کا شکار ہوگیا ہے ۔ وکیل نے مزید کہا کہ میڈیکل رپورٹس سے ثابت ہوتا ہے کہ خاتون کی موت حادثے میں لگنے والی چوٹوں کے باعث ہوئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گجرات :اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کیلئے اجلاس

گجر کوٹلہ میں پانی کے کٹاؤ سے بچاؤ کیلئے منصوبہ آئندہ ماہ مکمل ہوگا

گلیانہ، ملکہ میں کتوں کی بھرمار ،کاٹنے کے واقعات

پی ٹی آ ئی رہنما کے گھر سے 80 لاکھ کے زیورات چوری

سیالکوٹ:شہری کے گھر پر فائرنگ کر نیوالے 2 شوٹر گرفتار

گھر میں گھس کر عورت کا خاتون پر چھری سے حملہ،حالت تشویشناک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان کا نقطۂ اعتراض
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
مولانا محمد ادریس کی شہادت
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
معرکۂ حق کے ایک سال بعد
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
کانسٹیٹیوشن ایونیو، اصل حقائق
کنور دلشاد
سعود عثمانی
مودی کے نئے ہتھکنڈے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن